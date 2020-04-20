ГЦСИ «Арсенал» проведет беседу «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина»

Ситуация карантина оказалась для кого-то пугающей и сложной, для кого-то стала возможностью выдохнуть и заняться тем, до чего не доходили руки, а для кого-то такая жизнь «всегда в своей квартире» — обычное дело. Филолог и художник, большой друг Арсенала Антон Рьянов сказал так: «Я всю жизнь живу будто на карантине. Мне все время не хватало онлайн-событий, а сейчас у меня появились новые возможности. А вообще, карантин — повод задуматься о том, куда двигаться дальше». Арсенал с Антоном согласен, и потому решил провести неторопливую и вдумчивую беседу на тему «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина» 23 апреля в 17:00.

Для участия в беседе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. За день до встречи вы получите электронное письмо со ссылкой.

К обсуждению предлагаются следующие вопросы:

Что происходит в поле современного искусства онлайн?

Как современное искусство может отреагировать на изменение коммуникативной ситуации?

Нужен ли музей в ситуации онлайн как институция?

Что такое инклюзия онлайн?

Информационная гигиена в эпоху карантина: настройка фильтров.

Как эта ситуация повлияет на проекты офлайн, когда карантин закончится?

Модераторы:

Катя Магуськина — сотрудник культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал);

Антон Рьянов — филолог, художник, член экспертного совета премии «Инновация».

Собеседники:

Ника Пархомовская — театровед, куратор, креативный продюсер форум-фестиваля социального инклюзивного театра «Особый взгляд»;

Ярослав Алёшин — куратор фонда V-A-C, специалист по инклюзивным проектам;

Евгения Киселёва — руководитель инклюзивных программ ГМИИ им. А. С. Пушкина;

Александра Филипповская — координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж»;

Лера Лернер — художник, куратор, основатель «Воображаемого музея перемещенных лиц»;

Мария Сарычева — работница культуры в вынужденном простое.