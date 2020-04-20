ГЦСИ «Арсенал» проведет беседу «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина»

Ситуация карантина оказалась для кого-то пугающей и сложной, для кого-то стала возможностью выдохнуть и заняться тем, до чего не доходили руки, а для кого-то такая жизнь «всегда в своей квартире» — обычное дело. Филолог и художник, большой друг Арсенала Антон Рьянов сказал так: «Я всю жизнь живу будто на карантине. Мне все время не хватало онлайн-событий, а сейчас у меня появились новые возможности. А вообще, карантин — повод задуматься о том, куда двигаться дальше». Арсенал с Антоном согласен, и потому решил провести неторопливую и вдумчивую беседу на тему «Инклюзия и современное искусство в эпоху карантина» 23 апреля в 17:00.
Для участия в беседе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. За день до встречи вы получите электронное письмо со ссылкой.
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
- Что происходит в поле современного искусства онлайн?
- Как современное искусство может отреагировать на изменение коммуникативной ситуации?
- Нужен ли музей в ситуации онлайн как институция?
- Что такое инклюзия онлайн?
- Информационная гигиена в эпоху карантина: настройка фильтров.
- Как эта ситуация повлияет на проекты офлайн, когда карантин закончится?
Модераторы:
Катя Магуськина — сотрудник культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал);
Антон Рьянов — филолог, художник, член экспертного совета премии «Инновация».
Собеседники:
Ника Пархомовская — театровед, куратор, креативный продюсер форум-фестиваля социального инклюзивного театра «Особый взгляд»;
Ярослав Алёшин — куратор фонда V-A-C, специалист по инклюзивным проектам;
Евгения Киселёва — руководитель инклюзивных программ ГМИИ им. А. С. Пушкина;
Александра Филипповская — координатор отдела инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж»;
Лера Лернер — художник, куратор, основатель «Воображаемого музея перемещенных лиц»;
Мария Сарычева — работница культуры в вынужденном простое.
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