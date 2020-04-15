25 апреля в Нижнем Новгороде состоится онлайн-фестиваль «Пока все дома»

Гости онлайн-фестиваля «Пока все дома» смогут переключаться, «гулять» по фестивалю, общаться онлайн, заниматься спортом, готовить, танцевать, участвовать в активностях. Интересные лектории, показательные выступления и мастер-классы в различных частях просторной «квартиры»: кухня, гостиная, тренажерный зал, детская, гардеробная, домашний кинотеатр, библиотека и многое другое.



Кулинарные мастер-классы от ведущих шеф-поваров города в студии Андрея Сулимы, занятия спортом в клубе функциональных тренировок Planka вместе с сообществом «Здоровая нация», музыкальная гостиная с акустическими концертами локальных групп, онлайн-квиз от «Квиз, плиз!» с участием 500 человек одновременно, а также лекторий и детская студия с онлайн для самых маленьких нижегородцев.



«Мы хотим, чтобы все нижегородцы смогли отвлечься от проблем и вместе с пользой провели время, не выходя на улицу. На эту идею откликнулись множество партнеров, появляются дополнительные активности», – отмечает организатор фестиваля Алексей Беляев.

Расписание локаций:

«Кухня» 14:00 - 19:00

- мастер-классы от шеф-поваров

- мастер-класс от сомелье

- розыгрыши еды на доставку



«Гостиная» 17:00 - 21:00

- выступления локальных групп

- акустический вечер

- DJ-set



«Домашняя библиотека» 15:00 - 17:00

- короткие лекции в нашей библиотеке

- полезные занятия для самоизоляции



«Спортзал» 15:00 - 18:00

- занимаемся дома с профессиональным тренером

- онлайн-зумба

- соревнования по киберспорту



«Детская» 14:00 - 17:00

- детские игры

- чтение сказок

- мастер - классы для детей



За новостями следите в группе фестиваля.

Трансляции эксклюзивно в VK.

Вход свободный. 0+

Место проведения: у вас в гостях.



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