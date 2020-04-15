25 апреля в Нижнем Новгороде состоится онлайн-фестиваль «Пока все дома»

Гости онлайн-фестиваля «Пока все дома» смогут переключаться, «гулять» по фестивалю, общаться онлайн, заниматься спортом, готовить, танцевать, участвовать в активностях. Интересные лектории, показательные выступления и мастер-классы в различных частях просторной «квартиры»: кухня, гостиная, тренажерный зал, детская, гардеробная, домашний кинотеатр, библиотека и многое другое.
Кулинарные мастер-классы от ведущих шеф-поваров города в студии Андрея Сулимы, занятия спортом в клубе функциональных тренировок Planka вместе с сообществом «Здоровая нация», музыкальная гостиная с акустическими концертами локальных групп, онлайн-квиз от «Квиз, плиз!» с участием 500 человек одновременно, а также лекторий и детская студия с онлайн для самых маленьких нижегородцев.
«Мы хотим, чтобы все нижегородцы смогли отвлечься от проблем и вместе с пользой провели время, не выходя на улицу. На эту идею откликнулись множество партнеров, появляются дополнительные активности», – отмечает организатор фестиваля Алексей Беляев.
Расписание локаций:
«Кухня» 14:00 - 19:00
- мастер-классы от шеф-поваров
- мастер-класс от сомелье
- розыгрыши еды на доставку
«Гостиная» 17:00 - 21:00
- выступления локальных групп
- акустический вечер
- DJ-set
«Домашняя библиотека» 15:00 - 17:00
- короткие лекции в нашей библиотеке
- полезные занятия для самоизоляции
«Спортзал» 15:00 - 18:00
- занимаемся дома с профессиональным тренером
- онлайн-зумба
- соревнования по киберспорту
«Детская» 14:00 - 17:00
- детские игры
- чтение сказок
- мастер - классы для детей
За новостями следите в группе фестиваля.
Трансляции эксклюзивно в VK.
Вход свободный. 0+
Место проведения: у вас в гостях.
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