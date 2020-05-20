Нижегородский независимый театр, Центр театрального мастерства, откроет доступ к видео двух спектаклей в мае: «Солнечная линия» и «Колхозница и Рабочий».
Два спектакля нижегородского Центра театрального мастерства можно посмотреть онлайн до конца мая
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С 14:00 23 мая (сб) и до 23:59 24 мая (вс) будет открыт доступ к видео спектакля «Солнечная линия» (18+).
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С 14:00 30 мая (сб) и до 23:59 31 мая (вс) можно посмотреть видео спектакля «Колхозница и Рабочий» (18+).
Ссылки на видео будут опубликованы соответственно 23 и 30 мая в 14:00 в аккаунтах театра в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» и в рубрике «Новости» на сайте.
Зрители могут поддержать команду, внеся благотворительный взнос любого размера. Когда приходит перевод – человеку на электронную почту отправляют пароль для активации видео. Подробная информация – на официальном сайте театра.
Указано московское время.
«Солнечная линия» – комедия о супружеской жизни.
Фото: Анастасия Макарычева
Пять утра. Кухня. Уже который час супруги Барбара и Вернер выясняют отношения. Семейный скандал — война, в которой то поводом, то оружием становятся обиды, раздражение, страсть, непонимание, недоверие и упрямство. Совершат ли они попытку услышать друг друга?
Драматург Иван Вырыпаев. Режиссер Никита Бетехтин. Художник Надя Скоморохова. Композитор Олег Крохалев. Актеры: Евгений Пыхтин и Анна Сильчук.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.
«Колхозница и Рабочий» – спектакль по пьесе в стихах Михаила Чевеги в жанре «сатирической сказки для взрослых»
Фото: Анастасия Макарычева
Спектакль «Колхозница и Рабочий» —обладатель специального приза жюри «За творческий риск в освоении современной драматургии» областного театрального фестиваля-конкурса «Премьеры сезона 2019-2020».
Колхозница и Рабочий, созданные Верой Мухиной и Борисом Иофаном, оживают и влюбляются друг в друга. Им предстоит пройти через соблазны во время путешествия во Францию и вернуться на постамент.
Лирика и мифологизм, социальный подтекст и ироничная интонация — спектакль обращает нас к русскому сознанию с помощью затейливо скроенной формы и игрового существования. Есть в постановке что-то и от мюзикла советских лет, и от новогоднего «Голубого огонька», и от народной сказки. В тексте сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности — Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, и сказочные персонажи — Змей Горыныч и Серый Волк.
Режиссер Бениамин Коц. Художник Лёша Силаев. Хореограф Вера Приклонская.
В спектакле заняты актеры нижегородских театров: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Александр Калугин, Никита Чеботарёв.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Примерная продолжительность: 1 час.
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