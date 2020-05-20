Два спектакля нижегородского Центра театрального мастерства можно посмотреть онлайн до конца мая

Ссылки на видео будут опубликованы соответственно 23 и 30 мая в 14:00 в аккаунтах театра в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» и в рубрике «Новости» на сайте.

Зрители могут поддержать команду, внеся благотворительный взнос любого размера. Когда приходит перевод – человеку на электронную почту отправляют пароль для активации видео. Подробная информация – на официальном сайте театра.

Указано московское время.