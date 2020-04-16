Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина вошел в топ-10 лучших оперных театров России

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций и опубликован на портале «ТурСтат».

Список подготовлен к Международному дню культуры (15 апреля), в честь принятия пакта Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» в 1935 году.

В первую десятку оперных театров страны также входят Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ), Екатеринбургский театр оперы и балета, Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани, Башкирский театр оперы и балета в Уфе, Самарский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр и Астраханский государственный театр оперы и балета.

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