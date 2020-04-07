Спектакли нижегородского Центра театрального мастерства можно будет посмотреть онлайн

«Колхозница и Рабочий» — спектакль по пьесе в стихах Михаила Чевеги в жанре «сатирической сказки для взрослых». Обладатель специального приза жюри «За творческий риск в освоении современной драматургии» областного театрального фестиваля-конкурса «Премьеры сезона 2019-2020».

Колхозница и Рабочий, созданные Верой Мухиной и Борисом Иофаном, оживают и влюбляются друг в друга. Им предстоит пройти через соблазны во время путешествия во Францию и вернуться на постамент.

Лирика и мифологизм, социальный подтекст и ироничная интонация — спектакль обращает нас к русскому сознанию с помощью затейливо скроенной формы и игрового существования. Есть в постановке что-то и от мюзикла советских лет, и от новогоднего «Голубого огонька», и от народной сказки. В тексте сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности — Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, и сказочные персонажи — Змей Горыныч и Серый Волк.

Режиссер Бениамин Коц. Художник Лёша Силаев. Хореограф Вера Приклонская.

В спектакле заняты актеры нижегородских театров: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Александр Калугин, Никита Чеботарёв.

В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Примерная продолжительность: 1 час.