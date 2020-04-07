Спектакли нижегородского Центра театрального мастерства можно будет посмотреть онлайн

Два спектакля Центра театрального мастерства будут доступны в режиме онлайн: «Колхозница и Рабочий» – с 17:00 8 апреля до конца дня 9 апреля; «Солнечная линия» – с 17:00 10 апреля до конца дня 11 апреля. Указано московское время.
Ссылки на видео будут опубликованы 8 и 10 апреля в 17:00 в аккаунтах театра в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Стоимость просмотра – 100 рублей. Подробнее о приобретении билетов на сайте Центра театрального мастерства.
«Солнечная линия» – комедия о супружеской жизни.
Пять утра. Кухня. Уже который час супруги Барбара и Вернер выясняют отношения.
Семейный скандал — война, в которой то поводом, то оружием становятся обиды, раздражение, страсть, непонимание, недоверие и упрямство. Совершат ли они попытку услышать друг друга?
Драматург Иван Вырыпаев. Режиссер Никита Бетехтин. Художник Надя Скоморохова. Композитор Олег Крохалев. Актеры: Евгений Пыхтин и Анна Сильчук.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут.
«Колхозница и Рабочий» — спектакль по пьесе в стихах Михаила Чевеги в жанре «сатирической сказки для взрослых». Обладатель специального приза жюри «За творческий риск в освоении современной драматургии» областного театрального фестиваля-конкурса «Премьеры сезона 2019-2020».
Колхозница и Рабочий, созданные Верой Мухиной и Борисом Иофаном, оживают и влюбляются друг в друга. Им предстоит пройти через соблазны во время путешествия во Францию и вернуться на постамент.
Лирика и мифологизм, социальный подтекст и ироничная интонация — спектакль обращает нас к русскому сознанию с помощью затейливо скроенной формы и игрового существования. Есть в постановке что-то и от мюзикла советских лет, и от новогоднего «Голубого огонька», и от народной сказки. В тексте сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности — Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, и сказочные персонажи — Змей Горыныч и Серый Волк.
Режиссер Бениамин Коц. Художник Лёша Силаев. Хореограф Вера Приклонская.
В спектакле заняты актеры нижегородских театров: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Александр Калугин, Никита Чеботарёв.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Примерная продолжительность: 1 час.
Центр театрального мастерства (ЦТМ) – актуальный театр в столице Приволжья. Независимая площадка появилась в Нижнем Новгороде в 2016 году. Здесь презентуют спектакли камерные театры города, а также труппа ЦТМ. Ориентиры команды – современная драматургия, экспериментальные формы, диалог со зрителем.
Фото: Оксана Шверницкая и Анастасия Макарычева
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