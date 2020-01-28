Третья сессия Международной школы-лаборатории «Линии театра» завершилась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилась третья сессия под эгидой Международной школы-лаборатории «Линии театра». Она была посвящена поиску звукового и музыкального языка в театре. Ее результатом стали показы промежуточных работ публике.
Куратором выступил композитор и педагог Арман Гущян. Образовательный проект организует Центр театрального мастерства при поддержке фонда «Вольное Дело», министерства культуры Нижегородской области, Школы-студии МХАТ, Центра имени Всеволода Мейерхольда, лично художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова (ранее возглавлял ЦИМ).
Участники школы-лаборатории – режиссеры, актеры, художники-сценографы, хореографы, композиторы, драматурги из России, Ирана, Польши, Армении, Казахстана и Белоруссии – продолжили исследовать тему «Память места» в контексте Горьковского автомобильного завода. Принципиальный момент в организации коммуникации между профессионалами разных сценических дисциплин в рамках проекта – их сосуществование в плоскости горизонтальных отношений. То есть тех, в которых нет иерархии типа «режиссер говорит – актеры исполняют», в которой каждый – творец в одинаковой степени.
Образовательный процесс под эгидой данной сессии включил лекции и воркшопы, которые провели, кроме куратора, музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» композитор Дмитрий Курляндский, композитор, лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Раннев, композитор и импровизатор Владимир Горлинский, а также экспедицию на Горьковский автомобильный завод и создание и защиту промежуточных работ перед публикой и экспертным советом.
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