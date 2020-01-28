Третья сессия Международной школы-лаборатории «Линии театра» завершилась в Нижнем Новгороде

Арман Гущян определил следующие задачи сессии: «научить студентов на практических этюдах работать со смыслообразующей связкой между звуком, словом и визуальным рядом; понимать стратегию и структуру музыкального оформления драматического спектакля; в свободной импровизации оперировать живым звуком, слушать его и чувствовать его ”музыкальное” место во времени и пространстве». В финальной работе специалисты должны были создать, по словам педагога, «целостное коллективное высказывание, некий опыт восприятия, не прибегая к коммуникации через слово». Они вновь поделились на четыре команды, которыми представили результат недельного труда зрителям 26 января в пространстве Центра театрального мастерства.

«Мне доставило огромное удовольствие работать с таким количеством талантливых людей. Мне было интересно, как они в горизонтальных отношениях будут совместно создавать что-то, что может родиться только между ними, а не у кого-то одного в голове. В итоге четыре команды показали сильные работы – не четыре вариации одного и того же, а абсолютно разные вселенные: мы попадали в разную организацию и разный тип проживания пространства и времени. И это прекрасно», – делится впечатлениями Арман Гущян.

Результат сессии с точки зрения сосуществования специалистов в «горизонтальной» плоскости оценил куратор Международной школы-лаборатории «Линии театра», режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель театра «Современник», лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику» Виктор Рыжаков:

«Лишний раз я убеждаюсь, что все не зря. Процесс идет, и он не безболезненный, не такой простой, как кажется. Само слово «горизонтальность» условно. Это не отсутствие лидерства в группах и не размывание профессиональных границ, а коммуникация, в основе которой лежат профессиональное уважение и человеческое доверие. Это когда мой внутренний слух и внимание по отношению к происходящему становятся больше, чем я сам. Эго часто не дает нам возможности услышать друг друга, тем более в деле. Если мы этому научимся, то многое сможем. Творчество — это территория свободы, к которой человек должен быть готов. То, что мы ищем, не касается узко театральной темы, касается межличностных человеческих связей, способа жить. Театр в этом смысле одно из пространств, позволяющих моделировать нашу будущую реальность».

Напомним, проект включает пять образовательных сессий, посвященных разным театральным дисциплинам, а также этап создания командой-победителем спектакля. Он войдет в репертуар ЦТМ.

Четвертая сессия, посвященная поиску телесности и способа актерской игры, состоится в Нижнем Новгороде с 1 по 7 марта. Куратором выступит хореограф Татьяна Гордеева.

Фото: Роман Бородин