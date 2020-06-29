Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем Instagram, что вскоре в регионе откроются бассейны. Правда, попасть в них пока смогут только спортсмены.
Стало известно о скором открытии нижегородских бассейнов
«Уже готовятся соответствующие изменения в указ», — обрадовал подписчиков губернатор.
С 22 июня в Нижегородской области возобновили работу музеи. Однако в настоящее время сохраняется запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий.
19 июня нижегородские кафе и рестораны открыли летние веранды и террасы для посетителей. Заведениям, возобновившим работу после долгой паузы в связи с пандемией коронавируса, строго запрещено использовать скатерти и салфетки из ткани.
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Фото: pixabay
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