Стало известно о скором открытии нижегородских бассейнов

«Уже готовятся соответствующие изменения в указ», — обрадовал подписчиков губернатор.

С 22 июня в Нижегородской области возобновили работу музеи. Однако в настоящее время сохраняется запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий.

19 июня нижегородские кафе и рестораны открыли летние веранды и террасы для посетителей. Заведениям, возобновившим работу после долгой паузы в связи с пандемией коронавируса, строго запрещено использовать скатерти и салфетки из ткани.

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Фото: pixabay