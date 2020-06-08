Нижегородка Наталья Воронина завоевала приз норвежского конькобежца Оскара Матисена

Наталья Воронина является уроженкой Нижнего Новгорода и одним из лидеров российской сборной по конькобежному спорту. Мировой рекорд, установленный ею 15 февраля на 5 тысяч метров, стал первым для советского и российского конькобежного спорта на этой дистанции у женщин с 1953 года. В декабре 2018 года Союз конькобежцев России признал Наталью лучшей спортсменкой 2018 года.

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Фото: пресс-служба Конькобежного центра «Коломна»