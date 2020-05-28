Нижегородский Арсенал подводит итоги проекта «Новая акусматика»

Участниками дискуссии станут журналист, музыкальный критик и куратор Алексей Мунипов, филолог, исследователь Антон Рьянов, композиторы и исполнители, принявшие участие в проекте, а также куратор проекта, музыковед, кандидат искусствоведения Ксения Ануфриева.

Трансляция будет доступна на сайте, YouTube-канале Арсенала, а также на странице музея в Facebook.

В рамках проекта прошли 4 сессии, в течение которых приглашенные композиторы осмысляли неудобства онлайн-среды как уникальные особенности. Чтобы зрители могли подготовиться к прослушиванию, каждый стрим сопровождался вступительным словом куратора проекта музыковеда, кандидата искусствоведения Ксении Ануфриевой.

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Фото: архив организаторов