Подводя итоги проекта «Новая акусматика», нижегородский Арсенал проведет онлайн-дискуссию «Что рассказала музыка о самоизоляции?» В пятницу, 29 мая, в 17.00 эксперты обсудят звуковую среду общения в диджитал-среде и расскажут, как технические несовершенства передачи звука через интернет формируют новую звуковую эстетику.
Нижегородский Арсенал подводит итоги проекта «Новая акусматика»
Участниками дискуссии станут журналист, музыкальный критик и куратор Алексей Мунипов, филолог, исследователь Антон Рьянов, композиторы и исполнители, принявшие участие в проекте, а также куратор проекта, музыковед, кандидат искусствоведения Ксения Ануфриева.
Трансляция будет доступна на сайте, YouTube-канале Арсенала, а также на странице музея в Facebook.
В рамках проекта прошли 4 сессии, в течение которых приглашенные композиторы осмысляли неудобства онлайн-среды как уникальные особенности. Чтобы зрители могли подготовиться к прослушиванию, каждый стрим сопровождался вступительным словом куратора проекта музыковеда, кандидата искусствоведения Ксении Ануфриевой.
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Фото: архив организаторов
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