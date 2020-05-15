В сети стартует семидневный онлайн-фестиваль VK Fest

Участие в VK Fest подтвердили больше 70 артистов, а также звездные гости: журналисты, актёры, стендаперы и другие. Ведущими фестиваля станут Владимир Маркони и голосовой ассистент Маруся.

К музыкальной программе присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также лучшие российские и зарубежные диджеи, которые представят традиционную для фестиваля сцену Radio Record: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash, Feel, Felix Jaehn, Filatov & Karas, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Swanky Tunes, Zeskullz. К лайн-апу фестиваля присоединятся специальные гости — их имена будут анонсированы позднее.

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