С 15 по 21 мая пройдет фееричный онлайн-фестиваль VK Fest. Это целая неделя бесплатных трансляций с участием артистов и других звездных гостей. Рассказываем, чем событие будет удивлять гостей в этом году.
От «Мумий Тролль» до Zivert: зачем смотреть VK Fest 2020
На этот раз мероприятие состоится онлайн, а значит, посетить его смогут абсолютно все желающие. Для участия потребуется только профиль «ВКонтакте». Достаточно подписаться на официальное сообщество фестиваля, и вы будете получать уведомления о начале прямых эфиров.
В течение фестивальной недели бесплатные концерты дадут главные звезды российской музыкальной сцены. Вот расписание основной части выступлений:
15 мая: Feduk, Клава Кока, LIZER, DAVA, Полина Гагарина, Ольга Бузова.
16 мая: Тимати, IOWA, Cream Soda, FLESH, NILETTO, Юлианна Караулова.
17 мая: «Мумий Тролль», Мот, «Сурганова и Оркестр», Мари Краймбрери, Ёлка, «Градусы», GAYAZOV$ BROTHER$.
18 мая: Zivert, «Хлеб», Зомб.
19 мая: «кис-кис», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».
20 мая: Макс Барских, «Порнофильмы».
21 мая: «Руки Вверх!», Artik & Asti, Баста.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
12 мая в сообществе фестиваля старотовало голосование: пользователи выбирают главного героя VK Fest. Речь идет о символах фестиваля — персонажах, известных пользователям «ВКонтакте» по стикерпакам. Все участники голосования смогут получить стикеры из свежего фестивального набора.
Также организаторы обещают крутые розыгрыши и сюрпризы от гостей фестиваля и «ВКонтакте». Обо всем можно будет узнать из уведомлений.
Офлайн-фестиваль переносится на 2021 год. Он запланирован на 24 и 25 июля и пройдет в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.