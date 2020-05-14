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От «Мумий Тролль» до Zivert: зачем смотреть VK Fest 2020

С 15 по 21 мая пройдет фееричный онлайн-фестиваль VK Fest. Это целая неделя бесплатных трансляций с участием артистов и других звездных гостей. Рассказываем, чем событие будет удивлять гостей в этом году.

На этот раз мероприятие состоится онлайн, а значит, посетить его смогут абсолютно все желающие. Для участия потребуется только профиль «ВКонтакте». Достаточно подписаться на официальное сообщество фестиваля, и вы будете получать уведомления о начале прямых эфиров. 

В течение фестивальной недели бесплатные концерты дадут главные звезды российской музыкальной сцены. Вот расписание основной части выступлений:

15 мая: Feduk, Клава Кока, LIZER, DAVA, Полина Гагарина, Ольга Бузова.

16 мая: Тимати, IOWA, Cream Soda, FLESH, NILETTO, Юлианна Караулова.

17 мая: «Мумий Тролль», Мот, «Сурганова и Оркестр», Мари Краймбрери, Ёлка, «Градусы», GAYAZOV$ BROTHER$.

18 мая: Zivert, «Хлеб», Зомб.

19 мая: «кис-кис», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».

20 мая: Макс Барских, «Порнофильмы».

21 мая: «Руки Вверх!», Artik & Asti, Баста.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

12 мая в сообществе фестиваля старотовало голосование: пользователи выбирают главного героя VK Fest. Речь идет о символах фестиваля — персонажах, известных пользователям «ВКонтакте» по стикерпакам. Все участники голосования смогут получить стикеры из свежего фестивального набора.

Также организаторы обещают крутые розыгрыши и сюрпризы от гостей фестиваля и «ВКонтакте». Обо всем можно будет узнать из уведомлений.

Офлайн-фестиваль переносится на 2021 год. Он запланирован на 24 и 25 июля и пройдет в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. 

Наталия Россинская,
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