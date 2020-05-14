От «Мумий Тролль» до Zivert: зачем смотреть VK Fest 2020

12 мая в сообществе фестиваля старотовало голосование: пользователи выбирают главного героя VK Fest. Речь идет о символах фестиваля — персонажах, известных пользователям «ВКонтакте» по стикерпакам. Все участники голосования смогут получить стикеры из свежего фестивального набора.

Также организаторы обещают крутые розыгрыши и сюрпризы от гостей фестиваля и «ВКонтакте». Обо всем можно будет узнать из уведомлений.

Офлайн-фестиваль переносится на 2021 год. Он запланирован на 24 и 25 июля и пройдет в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга.