Победители международных фестивалей, яркие представители мелодичной indie-pop музыки на английском языке в России – группа «Sky Fashion» представила свою новую песню «Big Bang in your little space».
Смотрите видео нового сингла «Big Bang in your little space» нижегородской группы «Sky Fashion»
Сияющий инди-поп, наполненный вдохновением и летящим ощущением молодости и жизни. Узорчатый мелодизм, приправленный тонким смыслом и живыми человеческими переживаниями. «Медленно войдет в сердце и уже не отпустит никогда», – так говорят истинные поклонники Sky Fashion.
Основные участники Sky Fashion – не просто члены группы. Это единомышленники и даже друзья. Уникальное сотрудничество этих людей проверено временем, музыканты стали сработанным творческим коллективом, сочиняющим и исполняющим неповторимые авторские песни.
Видео - Артём Лисенков
Арт-директор - Е.Меньщикова
Музыка - Э.Краков, А.Мальчёнков
Текст - Э.Краков, Дж.Рэйман
Аранжировка - А.Мальчёнков, Э.Краков, А.Охлопков
Гитары - А.Охлопков, А. Наумов
Вокал - Э.Краков
Бэк-вокал - Д.Лисенкова
Сведение и мастеринг - А.Соленков
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