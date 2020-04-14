Смотрите видео нового сингла «Big Bang in your little space» нижегородской группы «Sky Fashion»

Сияющий инди-поп, наполненный вдохновением и летящим ощущением молодости и жизни. Узорчатый мелодизм, приправленный тонким смыслом и живыми человеческими переживаниями. «Медленно войдет в сердце и уже не отпустит никогда», – так говорят истинные поклонники Sky Fashion.

Основные участники Sky Fashion – не просто члены группы. Это единомышленники и даже друзья. Уникальное сотрудничество этих людей проверено временем, музыканты стали сработанным творческим коллективом, сочиняющим и исполняющим неповторимые авторские песни.



Видео - Артём Лисенков

Арт-директор - Е.Меньщикова

Музыка - Э.Краков, А.Мальчёнков

Текст - Э.Краков, Дж.Рэйман

Аранжировка - А.Мальчёнков, Э.Краков, А.Охлопков

Гитары - А.Охлопков, А. Наумов

Вокал - Э.Краков

Бэк-вокал - Д.Лисенкова

Сведение и мастеринг - А.Соленков