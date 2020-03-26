Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила антивирусную музыкальную программу, чтобы ни у кого из пользователей не осталось шанса заскучать в карантин. 26 марта с 17.00 до 19.00 в соцсети пройдет прямая трансляция ярких и динамичных диджей-сетов от Going Deeper и BYOR.
Going Deeper примет участие в антивирусной программе от «ВКонтакте»
Трансляцию можно послушать здесь:
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: архив Going Deeper
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.