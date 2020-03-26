Going Deeper примет участие в антивирусной программе от «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила антивирусную музыкальную программу, чтобы ни у кого из пользователей не осталось шанса заскучать в карантин. 26 марта с 17.00 до 19.00 в соцсети пройдет прямая трансляция ярких и динамичных диджей-сетов от Going Deeper и BYOR.