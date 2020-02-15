Alfa Future People – 2020 пройдет в Володарском районе

По словам одного из организаторов фестиваля Виктора Шкипина, новая площадка гораздо обширнее и на ней сможет разместиться больше различных активностей. Кроме того, она находится ближе к Москве на целый час езды, при этом расстояние от Нижнего Новгорода на электричке примерно такое же, как и до Большого Козино.

Еще одним важным плюсом является то, что на площадке в Володарском районе уже установлена дренажная система. Таким образом, если в дни проведения фестиваля опять пойдет дождь, вода будет уходить гораздо быстрее.

Напомним, в 2019 году погода в очередной раз подпортила комфорт гостям AFP. По этой причине организаторы заявили о планах сменить место проведения события на то, где природные условия будут более благоприятными, а погода — предсказуемой.

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Фото: архив организаторов