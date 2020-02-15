В 2020 году фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People пройдет не в Большом Козино, как в прошлые годы, а в Володарском районе, недалеко от поселка Ильиногорск. Об этом стало известно в ходе вечеринки AFP | Love | Nizhny 800, которая состоялась 14 февраля в здании бывшей швейной фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде.
Alfa Future People – 2020 пройдет в Володарском районе
По словам одного из организаторов фестиваля Виктора Шкипина, новая площадка гораздо обширнее и на ней сможет разместиться больше различных активностей. Кроме того, она находится ближе к Москве на целый час езды, при этом расстояние от Нижнего Новгорода на электричке примерно такое же, как и до Большого Козино.
Еще одним важным плюсом является то, что на площадке в Володарском районе уже установлена дренажная система. Таким образом, если в дни проведения фестиваля опять пойдет дождь, вода будет уходить гораздо быстрее.
Напомним, в 2019 году погода в очередной раз подпортила комфорт гостям AFP. По этой причине организаторы заявили о планах сменить место проведения события на то, где природные условия будут более благоприятными, а погода — предсказуемой.
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Фото: архив организаторов
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