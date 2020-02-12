TestFM устроит десятичасовой марафон музыки в Futuro

TestFM — независимое онлайн-радио и комьюнити. Команда проводит эфиры, знакомит слушателей с российскими музыкантами и диджеями, принимает в гостях ведущих зарубежных артистов.

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Фото: архив организаторов