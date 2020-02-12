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TestFM устроит десятичасовой марафон музыки в Futuro

Первым чекпоинтом независимого онлайн-радио TestFM станет Нижний Новгород. Днем 15 февраля в галерее Futuro стартуют трансляции, которые плавно перетекут в ночную вечеринку в Cargo Cult. В лайнапе нижегородские диджеи Low Tape и Synkronized, московское дуо CDDOMA и резидент радио Tsyo.

15 февраля, суббота 

Место: Futuro (Рождественская, 6)

12:00 —  Salama
13:00 —  Cipcura
14:00 —  D. Timoshenko b2b S. Timoshenko
15:00 —  Vvkeru
16:00 —  Zaletov
17:00 —  Lubish
18:00 —  Low Tape
19:00 —  Saint Misha
20:00 —  Nazin
21:00 —  Scruscru

Вход: 200 ₽

TestFM — независимое онлайн-радио и комьюнити. Команда проводит эфиры, знакомит слушателей с российскими музыкантами и диджеями, принимает в гостях ведущих зарубежных артистов.

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Фото: архив организаторов

Наталия Болотова,
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