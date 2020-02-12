Первым чекпоинтом независимого онлайн-радио TestFM станет Нижний Новгород. Днем 15 февраля в галерее Futuro стартуют трансляции, которые плавно перетекут в ночную вечеринку в Cargo Cult. В лайнапе нижегородские диджеи Low Tape и Synkronized, московское дуо CDDOMA и резидент радио Tsyo.
TestFM устроит десятичасовой марафон музыки в Futuro
15 февраля, суббота
Место: Futuro (Рождественская, 6)
12:00 — Salama
13:00 — Cipcura
14:00 — D. Timoshenko b2b S. Timoshenko
15:00 — Vvkeru
16:00 — Zaletov
17:00 — Lubish
18:00 — Low Tape
19:00 — Saint Misha
20:00 — Nazin
21:00 — Scruscru
Вход: 200 ₽
TestFM — независимое онлайн-радио и комьюнити. Команда проводит эфиры, знакомит слушателей с российскими музыкантами и диджеями, принимает в гостях ведущих зарубежных артистов.
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Фото: архив организаторов
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