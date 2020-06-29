Подборка триллеров об ужасах изоляции

Дьявол

Представьте, что вы и еще несколько человек застряли в лифте, и среди вас зараженный. Вы не знаете кто именно болен, нет видимых симптомов болезни, но чувствуете - здесь явно что-то не так. Каждый находится под подозрением и каждый хочет выжить любой ценой. Герои картины сталкиваются с силой чуть хуже чем COVID-19 и до последнего кадра вас будет держать в напряжении загадка, кто же стал одержимым, а кто достойным спасения.