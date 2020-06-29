Говорят, понедельник не виноват, что у вас нелюбимая работа. После бурных жарких выходных представляем подборку самых жутких сценариев с одной изолированной локацией, в которой разворачивается по-своему невероятный сюжет. Все, чтобы вам не скучать этим вечером и понять, каких ужасов вы благополучно сумели избежать, находясь в изоляции последние три месяца.
Подборка триллеров об ужасах изоляции
Куб
Фильм для тех, кто пережил самоизоляцию с теми, с кем изолироваться не планировал. Пятеро незнакомцев просыпаются и не имеют не малейшего понятия сколько времени прошло, кто устроил все это безобразие и самое главное – как выбраться. Замкнутое пространство представляет собой кубическую комнату, каждая грань которой открывает новую комнату с ловушками внутри. Вряд ли вы найдете супер-лазеры на кухне, но зато вас окутает ощущение комфорта в своей уютной квартире.
Мгла
В экранизации романа Стивена Кинга люди могли ходить в супермаркет без маски и перчаток. Всего за несколько часов, угроза из другого мира превратила мирных жителей города в напуганную толпу, которая за пару дней пережила и нападение извне, и религиозное жертвоприношение, и героический побег. Хаос толпы не сравнить по силе ни с одним ураганом, поэтому пока за пределами квартиры все беснуются и жарят шашлыки, продолжайте придерживаться элементарных санитарных правил, оставайтесь дома, и тогда никакая мгла не страшна.
Из машины
Аллюзия на хрупкость наших жизней и зависимость от технологий. Герои в фильме, как и все мы сейчас, относятся к одной из двух категорий. Кто-то сам становятся затворником во имя высших целей, как гениальный программист, создавший искусственный интеллект. Кто-то всеми силами пытается вырваться на свободу, в мир полный красок и почувствовать себя человеком, как его создание – изящный и кроткий робот Ава.
Сияние
Еще одна экранизация Короля ужасов. Фильм Стенли Кубрика о писателе, страдающем от алкоголизма и его сынишке с особыми навыками общения, можно было бы смотреть как пугающую визуальную страшилку к последней статистике по повышению уровня домашнего насилия. Также картина идеально подходит для того, чтобы приучить себя к саморазвитию и выбрать интересное занятие перед второй волной эпидемии, чтобы не сойти с ума.
Кто там
Еще один показательный фильм о том, что не стоит открывать незнакомцам, даже если ты могучий Киану Ривз, а на пороге две заблудившиеся красотки. Самые большие беды могут подстерегать не только снаружи, где по заверением ВОЗа все еще бродит вирус, но и внутри дома из которого тоже не так просто сбежать. Яркий, но жутковатый фильм о жестокости и странного рода «народной мести».
Дьявол
Представьте, что вы и еще несколько человек застряли в лифте, и среди вас зараженный. Вы не знаете кто именно болен, нет видимых симптомов болезни, но чувствуете - здесь явно что-то не так. Каждый находится под подозрением и каждый хочет выжить любой ценой. Герои картины сталкиваются с силой чуть хуже чем COVID-19 и до последнего кадра вас будет держать в напряжении загадка, кто же стал одержимым, а кто достойным спасения.
Марсианин
Пусть фантастический фильм и не подходит по жанру, но пугающее чувство одиночество посещало каждого за эти два с половиной месяца. Главный герой, оказавшись отрезан от мира на Красной Планете, стал отличным примером для всех самоизолированных, поскольку по полной прокачал свои способности и умения. Он научился сам себе добывать пропитание, решительно сократил количество отходов, соорудил прибор для общения с Землей и, как немногие на карантине, смог похудеть.
Идеальные незнакомцы
Еще один фильм (точнее фильмы, итальянский и российский ремейк "Громкая связь"), который напоминает триллер своей реалистичностью. Ведь сколько секретов могло вырваться наружу, сколько драм случиться, как много нового вы могли узнать о близких людях, с которыми все это время делили одну жилплощадь. Если все это время вы прибывали в тихом семейном уюте, то вы поистине счастливый человек, которому нипочем ни эпидемия, ни разочарования.
Заживо погребенный
Самый жесткий вариант самоизоляции – в гробу под землей – как повод задуматься о вечном. Контрактный военный просыпается погребенным и просит помощи у правительства, в которой ему отказывают. Многие городские предприниматели могли бы почувствовать себя на месте главного героя, пытающимися своими собственными силами встать на ноги и выбраться из той трясины, в которую их закинул Коронавирус, пока помощи ждать неоткуда.
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