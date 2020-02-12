В ÖÖ покажут диафильмы под живое чтение Кати Магуськиной

Предаемся ностальгии и погружаемся в ламповую (буквально!) атмосферу из детства, когда домашний кинотеатр создавался из белой простыни, диапроектора, старых сказок и вашего голоса за кадром!

Мы будем смотреть кукольные мультики (например, про Крошку Енота) или чудесные иллюстрации к стихам Сергея Михалкова под потрескивающие озвучки с пластинок и живое чтение Кати Магуськиной. А чуть позже (в 20.30) устроим свободный микрофон, так что если у вас есть любимые пленки и желание почитать вслух, берите все это с собой!

Вход свободный