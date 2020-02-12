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В ÖÖ покажут диафильмы под живое чтение Кати Магуськиной

13 февраля, четверг

19.00

Место: ÖÖ (Алексеевская, 11)

Предаемся ностальгии и погружаемся в ламповую (буквально!) атмосферу из детства, когда домашний кинотеатр создавался из белой простыни, диапроектора, старых сказок и вашего голоса за кадром!
Мы будем смотреть кукольные мультики (например, про Крошку Енота) или чудесные иллюстрации к стихам Сергея Михалкова под потрескивающие озвучки с пластинок и живое чтение Кати Магуськиной. А чуть позже (в 20.30) устроим свободный микрофон, так что если у вас есть любимые пленки и желание почитать вслух, берите все это с собой!

Вход свободный

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Наталия Болотова,
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