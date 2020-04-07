«Как в Нижнем Новгороде победили эпидемию холеры»: читайте брошюру о нижегородском губернаторе Николае Баранове

Нижегородская ярмарка при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородского музея-заповедника выпустила брошюру с редкими архивными фото на основе статьи Власа Дорошевича о знаменитом нижегородском губернаторе Николае Баранове.



В 1892 году именно благодаря усилиям Николая Михайловича удалось наладить работу городских холерных пунктов, организовать первый плавучий госпиталь, придумать профилактику заболевания, опыт которой переняли другие губернии Российской империи.

По мнению известного журналиста того времени Власа Дорошевича, «средства на то, чтобы надолго обессмертить мысли, слова и дела Н. M. Баранова, – смело может дать ярмарочное самоуправление. «Всероссийское торжище» многим обязано ему. Ведь, по совести говоря, все, что есть на Нижегородской ярмарке хорошего, существует со времен Н.М. Баранова, благодаря Н.М. Баранову. И почтить память Н.М. Баранова изданием книги о нем, — будет справедливо и хорошо».

Руководство Нижегородской ярмарки решило, что в этот сложный период нужно обратиться к важным урокам истории и восстановить историческую справедливость. В свое время губернатор Баранов смог не только изменить недоверие простого народа к медицине, но и объединить усилия всех нижегородцев для борьбы с болезнью. Его нестандартные решения позволили не допустить холерных бунтов, снизить количество смертей и даже успешно провести Нижегородскую ярмарку.

Сегодня мы все больше осознаем, что только совместными усилиями можно преодолеть любые невзгоды. И такие уроки истории тому подтверждение.



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Фото: art-malinovskaya.ru