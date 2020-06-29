Волочковой выписали штраф за визит в Дивеево

«Разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? – возмутился глава региона. – Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы». По его словам, звезда пробралась в село «окольными путями» с помощью местных друзей.

Кроме того, Никитин пояснил, что на территории Дивеева число зараженных на душу населения в 1,6 раза больше, чем в Москве. «Отдельно хочу отметить, что известность – это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести», – подчеркнул губернатор.

Волочкова выдвинула свою версию произошедшего. Она поделилась с подписчиками, что не считаешь поездку преступлением:

«Приехала в Дивеево с добрыми намерениями помолиться и окунуться в святые источники. Вы считаете, это можно запретить? На храме не было написано, что вход закрыт. Служба-то шла».

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