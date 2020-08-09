Финальный сезон начнется 29 августа с кастингов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и Минске.
В августе на телеканале ТНТ стартует заключительный сезон шоу «ТАНЦЫ»
Принять участие в отборах смогут и те танцовщики, которые уже пробовали свои силы в шоу, однако на этот раз, чтобы пройти дальше им придется услышать заветное «Ты в Танцах!» минимум от двух наставников. Призовой фонд финального сезона проекта составит 5 миллионов рублей.
Проект «ТАНЦЫ» стартовал на ТНТ в 2014 году. В шоу авангардные стили - такие как крамп или вакинг, соседствуют с традиционными бальными танцами. Талантливые ребята со всей страны учатся у хореографов с мировым именем, а самые креативные танцевальные постановки транслируют на российском телевидении. Именно это делает проект таким особенным.
«ТАНЦЫ» на ТНТ – не просто сверхпопулярное развлекательное шоу. Это знак качества для тех, кто живет танцами и занимается ими профессионально. За годы в эфире проект оценили хореограф Джонте, который работал с Джанет Джексон и Бейонсе и канадский диджей Apashe, вдохновившийся постановкой Мигеля для шоу и сделавший ее основой для своего клипа. С проектом работали лауреат «Золотой маски» Владимир Варнава, главный балетмейстер Риекского Национального театра Хорватии Бали Бараняй и многие другие значимые фигуры в мире танца.
Состав жюри в новом сезоне останется неизменным - Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.
Мигель: «Я считаю, что наш проект повлиял на танцевальную культуру, как ничто другое. Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны».
Егор Дружинин: «Я не жалею, что это последний сезон: когда что-то заканчивается, впереди обязательно ждет новое. Наш проект дал трамплин всем россиянам, которые мечтали танцевать. Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ перевернуло видение многих о танце, раскрыло профессию хореографа и танцовщика, заставило людей обратить внимание на танец. Это очень ценное событие в нашей стране за последние 7 лет, и, как показала практика, никакое другое танцевальное шоу не смогло этого достичь».
Татьяна Денисова: «Благодаря нашему проекту очень многое поменялось в восприятии танца. А Последний сезон - это вызов всем, кто сидел и думал – «ну, я еще подожду…» Ждать больше нельзя! И, я уверена, что сейчас к нам придут танцовщики, которые сделают сезон самым крутым! На такой призыв откликнутся все, кто выжидал и кто не верил, что сильные танцовщики могут победить. Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ - самое важное событие в мире танца в стране».
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