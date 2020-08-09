В августе на телеканале ТНТ стартует заключительный сезон шоу «ТАНЦЫ»

Состав жюри в новом сезоне останется неизменным - Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.

Мигель: «Я считаю, что наш проект повлиял на танцевальную культуру, как ничто другое. Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны».



Егор Дружинин: «Я не жалею, что это последний сезон: когда что-то заканчивается, впереди обязательно ждет новое. Наш проект дал трамплин всем россиянам, которые мечтали танцевать. Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ перевернуло видение многих о танце, раскрыло профессию хореографа и танцовщика, заставило людей обратить внимание на танец. Это очень ценное событие в нашей стране за последние 7 лет, и, как показала практика, никакое другое танцевальное шоу не смогло этого достичь».



Татьяна Денисова: «Благодаря нашему проекту очень многое поменялось в восприятии танца. А Последний сезон - это вызов всем, кто сидел и думал – «ну, я еще подожду…» Ждать больше нельзя! И, я уверена, что сейчас к нам придут танцовщики, которые сделают сезон самым крутым! На такой призыв откликнутся все, кто выжидал и кто не верил, что сильные танцовщики могут победить. Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ - самое важное событие в мире танца в стране».