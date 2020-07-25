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FUTURO продлевает отпуск

В официальной группе в Вконтакте команда галереи сообщила о том, что FUTURO будет закрыта для посещения до сентября, но при этом продолжит публиковать работы резидентов и отчеты с прошедших выставок в соц.сетях.

"Эта весна выдалась тяжелой для всех нас, и мы решили продлить наш незапланированный отпуск до сентября. Выставка Кати Царевой «Мои комнаты» будет продлена, и вы еще успеете ее посетить.⁣⁣⠀
Мы продолжим публиковать работы художников-резидентов галереи – Ксюши Ласточки, Максима Трулова и Ивана Серого.⁣» - сообщила команда галереи.


Стать виртуальным гостем галереи современного искусства FUTURO можно присоединившись к ним в социальных сетях: VKInstagramFacebook.

Дарья Колосова,
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