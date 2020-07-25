FUTURO продлевает отпуск

"Эта весна выдалась тяжелой для всех нас, и мы решили продлить наш незапланированный отпуск до сентября. Выставка Кати Царевой «Мои комнаты» будет продлена, и вы еще успеете ее посетить.⁣⁣⠀

Мы продолжим публиковать работы художников-резидентов галереи – Ксюши Ласточки, Максима Трулова и Ивана Серого.⁣» - сообщила команда галереи.





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