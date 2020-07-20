Официальная часть пройдет 21 июля в 19.00 во дворе галереи.
Кураторы выставки обратились к посетителям с просьбой уважать друг друга и соблюдать правила безопасности. Поскольку пространство галереи ограничено, для просмотра будет организован проход внутрь отдельными группами по 10 человек.
Галерея 9Б снова открывает свои двери
Официальная часть пройдет 21 июля в 19.00 во дворе галереи.
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Фото: Илья Большаков
Московская художница Дарья Гитманович, работы которой будут представлены на открытии, жила и работала в Нижнем Новгороде в марте 2020 года.
- На выставке представлены работы, в которых я переосмысливаю то, как преподносится женская субъективность в современной культуре, используя традиции фигуративной портретной живописи. Эти картины не связаны одним сюжетом или историей, а героини не являются конкретными девушками, исключая портрет Екатерины Чудаковой, моей нижегородской натурщицы. Мне интересно создавать образ, в котором история рассказана фрагментарно. Это позволяет картине освободиться от конкретной интерпретации. Подсказки оставляют только материальность холста, краски, цвета, мазки и формы. Мне интересно то, что находится на поверхности – в буквальном и переносном смыслах. Так я могу создавать ассоциации, транслировать ощущения через живопись и ставить вопрос, какой должна быть живопись в современности.
Галерея 9Б
Адрес: ул. Октябрьская, 9б
Тел.: +7 (930) 802-80-49
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