Галерея 9Б снова открывает свои двери

Московская художница Дарья Гитманович, работы которой будут представлены на открытии, жила и работала в Нижнем Новгороде в марте 2020 года.

- На выставке представлены работы, в которых я переосмысливаю то, как преподносится женская субъективность в современной культуре, используя традиции фигуративной портретной живописи. Эти картины не связаны одним сюжетом или историей, а героини не являются конкретными девушками, исключая портрет Екатерины Чудаковой, моей нижегородской натурщицы. Мне интересно создавать образ, в котором история рассказана фрагментарно. Это позволяет картине освободиться от конкретной интерпретации. Подсказки оставляют только материальность холста, краски, цвета, мазки и формы. Мне интересно то, что находится на поверхности – в буквальном и переносном смыслах. Так я могу создавать ассоциации, транслировать ощущения через живопись и ставить вопрос, какой должна быть живопись в современности.