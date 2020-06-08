Чем занять ребенка, когда парки и спортивные площадки закрыты, а кинотеатры и музеи перестали принимать посетителей? У нижегородского Арсенала есть предложение — провести первые дни лета с «Лейкой». В режиме онлайн участники будут встречаться с художниками и обучаться разным техникам, посетят семинары по искусствоведению и почитают современную литературу. И, конечно, вместе с кураторами создадут произведения искусства, которые будут представлены на цифровой площадке Арсенала.
Арсенал приглашает на летнюю творческую студию «Лейка. Онлайн»
«Лейка» — это летняя творческая студия для подростков, которая проходит на площадке Арсенала с 2016 года. В прошлом году смена «Лейки» называлась «Город, чувство и искусство» и сопровождалась прогулками по городу в компании экспертов. В этот раз придется сузить область художественного действия до пределов пространства самоизоляции.
Где вы сейчас? В огромной квартире на 15 этаже или в деревенском доме? А может быть, вы сидите за ноутбуком на берегу реки около загородного коттеджа? Вообще-то это не важно, ведь искусство — это всегда движение, даже если речь идет о картине. Именно поэтому, вопреки самоизоляции, тема «Лейки» этого года — «Исследование движения: во времени, искусстве, жизни».
Максимальное количество участников: 10 человек. Приглашаются подростки с 13 до 16 лет. Смена пройдет с 8 по 11 июня.
Стоимость: 3 500 рублей.
Анкету для участия можно заполнить здесь.
Дополнительная информация по телефону +7 930 803 27 75 (Елена Блинова).
Куратор смены: Катя Магуськина.
Расписание
День 1. Понедельник, 8 июня
12:00–13:00. Знакомство.
13:00–14:00. Занятие с масками и гиперссылками — «Автопортрет и портрет в истории искусства».
14:30–15:00. Фантазируем, как сделать автопортрет.
15:00–16:00. Читаем.
Задание: сделать свой автопортрет или портрет близкого человека.
День 2. Вторник, 9 июня
12:00–13:00. Обсуждение результатов работы.
13:00–14:00. Что такое архив и что с ним делать? Архив в истории искусства.
14:30–16:00. Встреча и мастер-класс художника и культуролога Алексея Старкова.
16:00. Читаем.
Задание: придумать произведение для проекта «Очарование дистанцией».
День 3. Среда, 10 июня
12:00–13:00. Обсуждение результатов работы.
13:00–14:00. Что такое дрейф? Встреча с художником Дмитрием Степановым.
14:30–16:00. Дрейфуем на балконе, по квартире, у дома.
16:00. Читаем.
День 4. Четверг, 11 июня
12:00–14:00. Подготовка к итоговой презентации проекта «Лейка. Онлайн».
15:00. Презентация работ на цифровой площадке Арсенала.
Фото: архив организаторов
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