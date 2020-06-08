Арсенал приглашает на летнюю творческую студию «Лейка. Онлайн»

«Лейка» — это летняя творческая студия для подростков, которая проходит на площадке Арсенала с 2016 года. В прошлом году смена «Лейки» называлась «Город, чувство и искусство» и сопровождалась прогулками по городу в компании экспертов. В этот раз придется сузить область художественного действия до пределов пространства самоизоляции.

Где вы сейчас? В огромной квартире на 15 этаже или в деревенском доме? А может быть, вы сидите за ноутбуком на берегу реки около загородного коттеджа? Вообще-то это не важно, ведь искусство — это всегда движение, даже если речь идет о картине. Именно поэтому, вопреки самоизоляции, тема «Лейки» этого года — «Исследование движения: во времени, искусстве, жизни».

Максимальное количество участников: 10 человек. Приглашаются подростки с 13 до 16 лет. Смена пройдет с 8 по 11 июня.

Стоимость: 3 500 рублей.

Анкету для участия можно заполнить здесь.

Дополнительная информация по телефону +7 930 803 27 75 (Елена Блинова).

Куратор смены: Катя Магуськина.

Расписание

День 1. Понедельник, 8 июня

12:00–13:00. Знакомство.

13:00–14:00. Занятие с масками и гиперссылками — «Автопортрет и портрет в истории искусства».

14:30–15:00. Фантазируем, как сделать автопортрет.

15:00–16:00. Читаем.

Задание: сделать свой автопортрет или портрет близкого человека.

День 2. Вторник, 9 июня

12:00–13:00. Обсуждение результатов работы.

13:00–14:00. Что такое архив и что с ним делать? Архив в истории искусства.

14:30–16:00. Встреча и мастер-класс художника и культуролога Алексея Старкова.

16:00. Читаем.

Задание: придумать произведение для проекта «Очарование дистанцией».

День 3. Среда, 10 июня

12:00–13:00. Обсуждение результатов работы.

13:00–14:00. Что такое дрейф? Встреча с художником Дмитрием Степановым.

14:30–16:00. Дрейфуем на балконе, по квартире, у дома.

16:00. Читаем.

День 4. Четверг, 11 июня

12:00–14:00. Подготовка к итоговой презентации проекта «Лейка. Онлайн».

15:00. Презентация работ на цифровой площадке Арсенала.

Фото: архив организаторов