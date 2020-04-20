Нижегородский государственный художественный музей запускает лекции в прямом эфире

Цикл лекций «Встречи с искусствоведом» будет проводиться в прямом эфире в сообществе Нижегородского государственного художественного музея ВКонтакте.

Проект предназначен для широкой аудитории и посвящен различным вопросам теории и истории искусства. Научные сотрудники музея расскажут о том, как создается произведение искусства, научат правильно смотреть и оценивать картину, откроют секреты реставрации экспонатов. Во время лекции у зрителей будет возможность задать вопрос искусствоведу.

«Люди сейчас очень много времени уделяют самообразованию. И, конечно, культурные институции стараются отвечать самым взыскательным запросам общества. В лекциях мы поднимем наиболее интересные для современной аудитории темы – вопросы о том, по каким критериям оценивать и сравнивать произведения, считать ли современное искусство искусством, как формируются цены на картины, и почему они зачастую столь высоки», – говорит искусствовед НГХМ Сабина Мельник.

Уже сейчас пользователи ВКонтакте могут поучаствовать в выборе темы первой лекции, которая пройдет 22 апреля в 17:00.