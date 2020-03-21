Пора признаться честно: свой двухнедельный отпуск среднестатистический житель города с минимальным количеством солнечных дней в году с большим удовольствием проведет в обнимку с морем, чем устроит культурный трип по музеям и выставкам. Поэтому великие коллекции мира для многих так и останутся недостижимой мечтой, максимум – отдаленными планами на пенсию. Вернее, остались бы. Потому что прямо сейчас мы берем вас на культурно-познавательное мероприятие и представляем ТОП 5 виртуальных прогулок по музеям мира от «Собака.ru».
Арт-терапия: онлайн-прогулки по музеям
Галерея Уфицци, Флоренция
Италии сейчас очень непросто, и это происходит далеко не в первый раз за тысячелетнюю историю Вечной земли. Болезни, войны за власть, наводнения – все это в разные времена могло уничтожить Флоренцию, но, как говорится, главное – позитивный настрой и огромное желание жить. По галерее Уфицци мы прогуляемся в поисках ответа на вопрос, где брать силы и энергию, чтобы встать и идти дальше.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Когда-нибудь, в идеальном мире, получить визу в США будет просто. Нью-Йорк с Центральным парком, осенью, небоскребами, Бродвеем, свободой и большими деньгами будет у наших ног. В суматохе про музеи можно вспомнить лишь накануне вылета на Родину. Мы же, как люди с высокими культурными запросами, отбросим все ненужное, и пойдем приобщаться к прекрасному незамедлительно.
Музей провинции Хубэй
Оказавшись в одном из крупнейших краеведческих музеев Китая, расположенном в городе Ухань, поймем, что в очаге эпидемии благодаря дисциплине жителей Поднебесной и героизму медиков ситуация стабилизировалась. Если верить прогнозам, в славный город Ухань специально для того, чтобы пощекотать себе нервы и заодно «обнулится», скоро потянутся толпы желающих. Мы уже на месте, проводим сеанс арт-терапии.
Эрмитаж, Санкт-Петербург
Мы уверены, что здесь вы точно были. Или планировали. Но наша рекомендация не случайна: когда в воздухе витает неопределенность, и почва потихоньку уходит из-под ног, важно вовремя вспомнить о чем-то стабильном, привычном и лучше всего – крупном. Например, о самом большом музее России – Эрмитаже. Неспешно пройтись по залам. Сказать спасибо яблочному производителю за своевременно снятый пятичасовой фильм о сокровищах Эрмитажа. Узнать больше о скрытой от посторонних глаз жизни музея. Пусть всегда будет #солнцевмузее
Невозможное возможно
И еще один проект, который мог появиться только в интернет-пространстве – «Арт-камера: узнайте подробности, которые вы могли пропустить». Он о том, что мир безграничен, искусство вечно, а человеческий разум творит чудеса.
Для самостоятельных прогулок – еще несколько полезных ссылок:
https://artsandculture.google.com
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://34travel.me/post/nyc-museums
Инструкция:
- Смело жмем на первую же понравившуюся иконку.
- Бродим и получаем удовольствие.
- Можно не думать – искусство работает на другом уровне.
Приятного времени!
текст: Наталья Думкина
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