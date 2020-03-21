Арт-терапия: онлайн-прогулки по музеям

Невозможное возможно

И еще один проект, который мог появиться только в интернет-пространстве – «Арт-камера: узнайте подробности, которые вы могли пропустить». Он о том, что мир безграничен, искусство вечно, а человеческий разум творит чудеса.

Для самостоятельных прогулок – еще несколько полезных ссылок:

https://artsandculture.google.com

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

https://34travel.me/post/nyc-museums

Инструкция:

Смело жмем на первую же понравившуюся иконку.

Бродим и получаем удовольствие.

Можно не думать – искусство работает на другом уровне.

Приятного времени!