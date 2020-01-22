В ходе работ по масштабному благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде планируется спилить 415 деревьев. Об этом сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на руководителя проектного отдела АО «Группа ЕКС» Анастасию Стрелец.
Более 400 деревьев спилят в парке «Швейцария» в рамках благоустройства
Однако, по словам Стрелец, будет произведено масштабное озеленение территории, а именно высажено 2 189 новых деревьев и 52 000 кустарников. Помимо этого, в парке установят новые клумбы, которые растянутся на площади в 5 000 квадратных метров.
Кстати, согласно проекту обновления «Швейцарии», на ее территории появится площадка для выгула собак. На ней будет предусмотрено специальное оборудование, необходимое для дрессировки и тренировок животных. При этом гулять с питомцами нижегородцы смогут на всей территории общественного пространства.
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