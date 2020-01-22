Более 400 деревьев спилят в парке «Швейцария» в рамках благоустройства

Однако, по словам Стрелец, будет произведено масштабное озеленение территории, а именно высажено 2 189 новых деревьев и 52 000 кустарников. Помимо этого, в парке установят новые клумбы, которые растянутся на площади в 5 000 квадратных метров.

Кстати, согласно проекту обновления «Швейцарии», на ее территории появится площадка для выгула собак. На ней будет предусмотрено специальное оборудование, необходимое для дрессировки и тренировок животных. При этом гулять с питомцами нижегородцы смогут на всей территории общественного пространства.

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