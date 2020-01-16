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Необычный зверь появился на свет в нижегородском зоопарке

В семействе сенегальских галаго, что живут в нижегородском зоопарке «Лимпопо», случилось долгожданное прибавление. Малыш появился на свет 9 января, сообщается на сайте учреждения.

Известно, что сенегальские галаго ведут ночной образ жизни, а в светлое время суток предпочитают сидеть всей компанией и греться в уютном домике. Сейчас мама кормит детеныша молоком и оберегает от опасностей внешнего мира. Как уточнили зоологи, через несколько недель родительница начнет учить малыша бегать и прыгать по веткам. 

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Фото: архив пресс-служб

Наталия Болотова,
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