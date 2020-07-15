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Спасти рядовой Нижний: ведущие российские реставраторы и искусствоведы написали открытое письмо губернатору Глебу Никитину

Тревогу специалистов вызывает судьба квартала Церкви Трех Святителей (Короленко-Новая), который добрых тридцать лет пытаются сохранить градозащитники (в последнее время при поддержке администрации губернии). Это, наверное, единственное место в городе, где «среда» сохранилась не в виде отдельных домиков, а целыми фрагментами улиц. История старых домов в самом центре, рядом с метро «Горьковская» связана с культовыми именами – Владимира Короленко, Максима Горького, Федора Шаляпина, Святослава Агафонова, Дмитрия Смирнова и многими другими.

21 мая 2020 года архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности Нижегородской области одобрил проект капитального строительства, предусматривающий снос четырех исторических зданий на углу улиц Короленко – Новая, три из которых являются выявленными объектами культурного наследия, а четвертый относится к элементам ценной градостроительной среды (дома №16, 16а и 18/22 по ул. Новая и №24 по ул. Короленко).

Искусствоведы напоминают: разрушение цельности квартала «ради строительства пары очередных офисных зданий – непозволительная роскошь для ответственного регионального менеджмента. Не стоит резать курицу, способную нести золотые яйца. Несомненно, что такое скандальное решение в случае его утверждения перечеркнуло бы все предшествующие усилия регионального правительства по возрождению исторического центра, подготовке к достойному празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода».

В июле этого года в квартале церкви Трех Святителей на улице Новой продолжатся работы волонтерского фестиваля «Том Сойер фест в Нижнем Новгороде». Несмотря на сложную экономическую ситуацию, волонтеры соберутся, чтобы ремонтировать и спасать старые дома.

Материал подготовила

Виктория Азарова

Тревел-блогер, лауреат Премии города Нижнего Новгорода, член «Нижегородской гильдии экскурсоводов»

Дарья Колосова,
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