Спасти рядовой Нижний: ведущие российские реставраторы и искусствоведы написали открытое письмо губернатору Глебу Никитину

21 мая 2020 года архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности Нижегородской области одобрил проект капитального строительства, предусматривающий снос четырех исторических зданий на углу улиц Короленко – Новая, три из которых являются выявленными объектами культурного наследия, а четвертый относится к элементам ценной градостроительной среды (дома №16, 16а и 18/22 по ул. Новая и №24 по ул. Короленко).



Искусствоведы напоминают: разрушение цельности квартала «ради строительства пары очередных офисных зданий – непозволительная роскошь для ответственного регионального менеджмента. Не стоит резать курицу, способную нести золотые яйца. Несомненно, что такое скандальное решение в случае его утверждения перечеркнуло бы все предшествующие усилия регионального правительства по возрождению исторического центра, подготовке к достойному празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода».