Открыт прием заявок на участие в фестивале-лаборатории «Школа современного театра»

Заявки принимаются до 31 октября на электронную почту отделения: nostd@yandex.ru. В письме необходимо указать: название спектакля, ФИО режиссера, дату премьеры, если она уже состоялась, описание спектакля, контактные данные.

К участию приглашаются режиссеры и актеры театров, а также студенты театральных учебных заведений.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться здесь.

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Фото: архив организаторов