Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России (СТД РФ) открывает прием заявок на участие в фестивале-лаборатории «Школа современного театра». Он будет проходить с 11 по 22 ноября. В проект могут быть заявлены постановки различных жанров, в том числе моноспектакли, сообщают организаторы.
Открыт прием заявок на участие в фестивале-лаборатории «Школа современного театра»
Заявки принимаются до 31 октября на электронную почту отделения: nostd@yandex.ru. В письме необходимо указать: название спектакля, ФИО режиссера, дату премьеры, если она уже состоялась, описание спектакля, контактные данные.
К участию приглашаются режиссеры и актеры театров, а также студенты театральных учебных заведений.
С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться здесь.
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Фото: архив организаторов
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