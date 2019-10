Новое шоу Сергея Полунина Satori представят в Нижнем Новгороде

Над новым спектаклем молодого мастера работали такие звезды, как режиссер Габриэль Марсель дель Веккио («Цирк дю Солей»), композитор Лоренц Дэнжел (автор музыки к блокбастерам «Помпеи» и «Последние дни на Марсе») и Дэвид Лашапель. Название Satori отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. Satori повествует о творческом пути Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни. Премьера шоу в лондонском театре Coliseum в декабре прошлого года собрала восторженные отклики зрителей и рецензии критиков.

Полунин был принят в труппу лондонского Королевского балета в 17 лет и два года спустя стал самым молодым премьером в истории этой труппы. В 2012 году по приглашению художественного руководителя балетных трупп двух российских театров И.А. Зеленского он приезжает в Россию и становится премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и одновременно – постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета

C 2016 года Полунин активно снимается в кино. Он исполнил роли в таких фильмах, как «Убийство в Восточном Экспрессе» (английского режиссера Кеннета Брана), «Красный Воробей» (американского режиссера Френсиса Лоуренса), в этом же году выходит биографический документальный фильм о Сергее «Танцовщик». За год до этого знаменитый клипмейкер и фотограф Дэвид Лашапель снимает с Полуниным клип на песню Take Me To Church, собравший более 25 миллионов просмотров на YouTube.