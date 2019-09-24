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Эксклюзив: репортаж с репетиции концерта «Шопениана, или японские этюды» в Нижегородском театре оперы и балета

Уже завтра, 25 сентября, в Нижегородском театре оперы и балета состоится специальный концерт «Шопениана, или японские этюды», который ознаменует открытие 85-го сезона. Для спектакля выбран необычный формат – синтез соло рояля и хореографической постановки. Как проходят финальные репетиции концерта — в репортаже Ирины Гладунко.

#хотдогбэк

Билеты на концерт можно приобрести здесь.

Фото: Ирина Гладунко

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