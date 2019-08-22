Центр театрального мастерства откроет сезон спектаклем «Пилорама плюс»

Режиссер Павел Данилов обозначил жанр спектакля так: «кинодрама о дремучей любви». О чем история? Саня и Катя одноклассники. Жизнь разбросала их, но в уже зрелом возрасте они снова встретились. «Это история про любовь, которая невозможна здесь, но возможна в другом мире», – отметил Павел Данилов.

В спектакле задействованы: Александр Калугин, Алена Баранова, заслуженный артист РФ Владимир Ганин, заслуженный артист РФ Александр Барковский, Юрий Гуляев, Андрей Хозяев, Антон Парамонов, Федор Боровков, Алена Щеблева, Ольга Бакулина.

Показ начнется в 19.00, после него состоится обсуждение.

В общей сложности в афише на сентябрь ЦТМ 12 событий. В их числе, кроме спектаклей, которые уже могли видеть в камерном пространстве нижегородцы, – финал второго сезона проекта «Наиzнанку» (18+), премьеры «Маленького театра» «Вторник короткий день» (18+) и театра «Камер-юнкер» «Калека с острова Инишмаан» (16+). С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

Фото: Ирина Неженцева