Стала известна программа театрального фестиваля имени Горького
С 14 по 26 октября в Нижегородском театре драмы пройдет девятый Российский театральный фестиваль имени Горького. Свои таланты продемонстрируют актеры из Санкт-Петербурга, Саратова, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.
Российским театром фестиваль не ограничится – в этом году в Нижнем выступят театры из Грузии, Германии, Сербии и Южной Кореи. Жители города смогут увидеть постановки Ильи Ротенберга, Владимира Туманова, Олега Долина, театров РАМТ, «Сфера», «Модерн».
Подробное расписание спектаклей опубликовано на сайте театра драмы.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.