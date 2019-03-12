Спектакль о Есенине покажут в Нижнем

Театральное представление с великолепным синтезом режиссуры, игрой актеров, любимых стихов, вокальных, танцевальных и акробатических номеров. Все это представит одну историю гениального поэта, который жил и творил на рубеже двух эпох: Царской России и Советского союза. Это путь во внутренний мир Есенина, в мир его жизненных исканий и стремлений познать всю трагическую сущность бытия.

Спектакль подготовил нижегородский экспериментальный театр NEXT.