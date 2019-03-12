Спектакль о Есенине покажут в Нижнем
Спектакль «Есенин. Черный человек» покажут в Нижнем Новгороде 17 марта. Режиссером постановки выступает Владимир Карпук (ГИТИС, Академия Н.С Михалкова), сообщают организаторы.
Театральное представление с великолепным синтезом режиссуры, игрой актеров, любимых стихов, вокальных, танцевальных и акробатических номеров. Все это представит одну историю гениального поэта, который жил и творил на рубеже двух эпох: Царской России и Советского союза. Это путь во внутренний мир Есенина, в мир его жизненных исканий и стремлений познать всю трагическую сущность бытия.
Спектакль подготовил нижегородский экспериментальный театр NEXT.
17 марта
18.30
Место: ННГУ им. Лобаческого, концертный зал (проспект Гагарина, 23, корп.2)
Билеты: 200-500₽
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.