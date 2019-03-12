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Спектакль о Есенине покажут в Нижнем

Спектакль «Есенин. Черный человек» покажут в Нижнем Новгороде 17 марта. Режиссером постановки выступает Владимир Карпук (ГИТИС, Академия Н.С Михалкова), сообщают организаторы.

Театральное представление с великолепным синтезом режиссуры, игрой актеров, любимых стихов, вокальных, танцевальных и акробатических номеров. Все это представит одну историю гениального поэта, который жил и творил на рубеже двух эпох: Царской России и Советского союза. Это путь во внутренний мир Есенина, в мир его жизненных исканий и стремлений познать всю трагическую сущность бытия.

Спектакль подготовил нижегородский экспериментальный театр NEXT.

17 марта

18.30

Место:  ННГУ им. Лобаческого, концертный зал (проспект Гагарина, 23, корп.2)

Билеты: 200-500₽

Фото: архив пресс-служб

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