Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Кати Бруннер «Слишком короткие ножки»
Читка пьесы Кати Бруннер «Слишком короткие ножки» состоится в Нижнем в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 4 марта, режиссером выступит Лев Харламов, сообщает Нижегородский центр немецкой и европейской культуры.
«А что если запрещенное нормами общества на самом деле приносит счастье?» — вот мучительный вопрос, который героиня Бруннер решает на протяжении откровенного и трагического разговора, оформленного как поэтическое свидетельство с участием Хора.
Катя Бруннер родилась в 1991 году в Цюрихе. В возрасте 18 лет она сочинила пьесу «Слишком короткие ножки», а в 2013 году — стала самым молодым лауреатом Мюльхаймской премии в области драматургии за всю историю ее существования.
4 марта
19.00
Место: Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin
Вход свободный, free donation
Восьмой сезон проекта «Драма_talk: между текстом и театром» носит подзаголовок «stück für stück» и посвящен швейцарской драматургии ХХI века. Как и прежде, главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссерами.
Фото: архив организаторов
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