Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Кати Бруннер «Слишком короткие ножки»

«А что если запрещенное нормами общества на самом деле приносит счастье?» — вот мучительный вопрос, который героиня Бруннер решает на протяжении откровенного и трагического разговора, оформленного как поэтическое свидетельство с участием Хора.

Катя Бруннер родилась в 1991 году в Цюрихе. В возрасте 18 лет она сочинила пьесу «Слишком короткие ножки», а в 2013 году — стала самым молодым лауреатом Мюльхаймской премии в области драматургии за всю историю ее существования.