9 спектаклей покажут в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Театральная Стрелка»

9 спектаклей будут представлены в Нижнем Новгороде в рамках программы фестиваля «Театральная Стрелка». Событие организовано Центром театрального мастерства и пройдет в апреле, сообщает пресс-служба ЦТМ.

Всего на конкурс поступило 46 заявок от участников из разных городов России. В итоге были отобраны: театр «Room» (Москва, спектакль «Номер шестой» по рассказу «Палата № 6» Антона Чехова), «Мастерская Брусникина» (Москва, спектакль «СОНМ», переработка Семеном Ступиным книги Нуэля Эмонса «Чарльз Мэнсон. Подлинная история жизни, рассказанная им самим»), театральная компания Les Partisans (Ижевск, спектакль «Деликатес. Удмуртская история преступлений» по документальной пьесе Миши Соловьева), театр «18+» (Ростов-на-Дону, спектакль «Хроники Макбета. Короли подъезда» по одноименной пьесе Михаила Волохова), «Невидимый театр» (Санкт-Петербург, спектакль Любовь людей» по одноименной пьесе Дмитрия Богославского), творческая лаборатория «УГОЛ» (Казань, «Копеподы. Путь. Исследования», при участии гидробиолога Дениса Алтухова), театральная платформа «В Центре» (Екатеринбург, спектакль «Шпаликов» по одноименному произведению Рината Ташимова), «Один театр» (Краснодар, спектакль «С училища» по одноименной пьесе Андрея Иванова) и «The ТЕАТР» (Уфа, спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева).

В настоящее время оргкомитет фестиваля разрабатывает параллельную программу. Она включит читки пьес нижегородских актерами, образовательные мероприятия, круглые столы на тему развития независимых театров в России и спектакли внеконкурсной программы.

Постановки будут оценивать приглашенные профессиональные критики, а также члены экспертного совета. Афиша фестиваля появится в марте. Тогда же поступят в продажу и билеты.

Фото: Оксана Шверницкая