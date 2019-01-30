Нижегородский режиссер собирает средства на спектакль о войне

Сюжет пьесы Nota Bene основан на воспоминаниях женщины, чье детство прошло в Горьком в годы Великой Отечественной войны. Это трогательная история девочки Таты, которая в 1941 году пошла в первый класс. Пьеса охватывает события с начала войны вплоть до 9 мая 1945 года.

«Мы собираем деньги на создание костюмов. И я бы не стал делать это по доброй воле, – рассказал режиссер. – Но создавать костюмы нужно уже сейчас. В моих глазах нас оправдывает то, что мы не просим денег просто так. В обмен на ваше участие мы предлагаем значки, кружки, другие «вознаграждения», а главное – пригласительные на спектакли. Мы просто просим купить билеты заранее. Чтобы успеть».

Пьеса в формате читок уже прошла в Москве, Белгороде и Нижнем Новгороде, собрав хвалебные отзывы. В 2018 году ее отметили наградой на международном конкурсе «Действующие лица».

Премьер спектакля запланирована на 23 февраля.

Фото: архив пресс-служб