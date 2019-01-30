Пьесу на основе писем Максима Горького и его жены покажут в ЦТМ

Спектакль по мотивам переписки Максима Горького и его жены Екатерины Волжиной покажут в Центре театрального мастерства (ЦТМ) 1 февраля. Пьеса, написанная нижегородским драматургом Ниной Прибутковской, получила название «Твоя Катя» (12+).

Письма супругов были любезно предоставлены правнучкой писателя Екатериной Пешковой. Они никогда и нигде не публиковалась. Это эксклюзивный материал, с которым зрители познакомятся впервые и откроют в великом земляке отчасти нового человека.

Часть писем была сожжена Екатериной Волжиной, а часть чудом сохранилась. Документальная переписка вырастает до художественного обобщения и становится историей о любви женщины к мужчине.

В ролях – Олег Шапков и Ольга Берегова.