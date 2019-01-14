«Представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь – а так это и есть, – то любовь – это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.»

Виктор Пелевин

В главных ролях — Сергей Топков и Елена Наумкина. Режиссером-постановщиком выступил Олег Бурлаков. Премьера спектакля состоялась 10 октября 2018 года.

23 января, среда 18.30 Место: театр «Преображение» (Июльских Дней, 21/96) Цена билета: 400₽

Фото: архив пресс-служб