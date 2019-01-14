Спектакль по мотивам повести Пелевина «Затворник и Шестипалый» покажут в Нижнем Новгороде
23 января в театре музыкально-пластической драмы покажут спектакль «Ложное солнце». В основу сюжета постановки легла повесть Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый», сообщают организаторы.
«Представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь – а так это и есть, – то любовь – это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.»
Виктор Пелевин
В главных ролях — Сергей Топков и Елена Наумкина. Режиссером-постановщиком выступил Олег Бурлаков. Премьера спектакля состоялась 10 октября 2018 года.
23 января, среда
18.30
Место: театр «Преображение» (Июльских Дней, 21/96)
Цена билета: 400₽
Фото: архив пресс-служб
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