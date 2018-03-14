Спектакли фестиваля «Золотая маска» покажут в Нижнем Новгороде

Спектакли-участники Национальной театральной премии «Золотая Маска» в прямом эфире будут показаны на экранах кинотеатров Нижнего Новгорода. Об этом пишет "Открытый Нижний".

Программа «Золотая Маска в кино», проходящая уже в четвёртый раз, в этом году охватит более 60 городов России. Благодаря этой программе, зрители смогут посмотреть три постановки московских театров в прямом эфире.

В афише "Золотой Маски в кино 2018" два спектакля-номинанта Премии, премьеры московского театрального сезона 2016–2017: "Барабаны в ночи" Юрия Бутусова в Театре им. А.С. Пушкина и "Иванов" Тимофея Кулябина в Театре Наций. Также жители Нижнего смогут увидеть постановку Льва Додина "Коварство и любовь" – лауреата Премии "Золотая Маска" 2014 года в номинациях "Лучший спектакль в драме, большая форма" и "Лучшая работа художника".

В Нижнем Новгороде акцию поддержали кинотеатры "Синема Парк Седьмое небо", "Империя Грёз Небо" и "Империя Грёз Индиго". Сеансы будут проходить 30 марта, 2 и 7 апреля.

Подробное расписание можно найти на официальном сайте кинотеатров.