Актер нижегородского театра «Пиано» стал победителем всероссийского конкурса наставничества

Актер нижегородского театра «Пиано» Кирилл Трушов стал победителем в номинации «Дети учат детей» всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Жюри конкурса высоко оценила его проект инклюзивного фестиваля «Школа Искусств», в котором проводниками, учителями и наставниками являются дети-инвалиды из театра «Пиано».

В качестве приза Кирилл Трушов получил 300 тысяч рублей. Конкурс проходил в рамках всероссийского форума «Наставник».

Театр «Пиано» существует с 1986 года при Нижегородской школе-интернате для глухих детей. С 2011 года при активном участии команды сотрудников «Пиано» в школе-интернате реализуется программа перспективного развития «Школа-Театр-Дом» - образовательное и арт-пространство для постоянного контакта и творческого взаимодействия глухих детей и подростков со слышащими сверстниками – через включение в совместные программы и проекты в различных видах деятельности.

"Наставник - 2018" - первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества.