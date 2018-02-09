Открытие театра "Вера" перенесено на апрель

Открытие нижегородского театра "Вера" переносится на начало апреля. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Труппа театра сможет въехать в обновлённое здание 15 марта, а торжественное открытие запланировано на 15 апреля. Вера Горшкова, художественный руководитель театра отметила, что открыть театр в марте, как предполагалось ранее, труппа, скорее всего, не успеет. Театральный сезон откроется представлением "Сердце Данко" в новом музыкально-пластическом жанре.

Сейчас завершено около 90% всех работ, в начале марта объект будет сдан заказчику. Здесь грамотный звук, возможно, лучший в городе, очень хороший свет. Автоматический подъёмник установлен под сценой, он позволит управлять декорациями.

По словам директора театра Михаила Горшкова, новый зал включает в себя 153 места и 10 мест для людей с инвалидностью. Вера Горшкова также предложила главе города сделать у театра летнюю зону для игр и занятий детей. Панов сказал, что в этом году начнётся разработка концепции данной территории.