Медведев поздравил нижегородский театр им. Горького с 220-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького с 220-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

В сообщении подчеркивается: "Нижегородский государственный академический театр драмы славится своей историей, богатыми традициями, которые сегодня приумножают замечательные режиссеры и актеры, работающие здесь".

Глава кабинета министров РФ отмечает, что "постановки "нижегородцев" отличаются оригинальными режиссерскими решениями, новаторством, вдохновенной игрой актеров", и пожелал коллективу больших творческих удач, успехов и вдохновения.

Премьер выразил уверенность, что нынешний сезон станет особенным, порадует поклонников искусства яркими премьерами, подарит незабываемые впечатления.

Напомним, 7 февраля Театр драмы им. Горького отпраздновал 220-летний юбилей.

Источник: ТАСС