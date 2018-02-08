Медведев поздравил нижегородский театр им. Горького с 220-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького с 220-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
В сообщении подчеркивается: "Нижегородский государственный академический театр драмы славится своей историей, богатыми традициями, которые сегодня приумножают замечательные режиссеры и актеры, работающие здесь".
Глава кабинета министров РФ отмечает, что "постановки "нижегородцев" отличаются оригинальными режиссерскими решениями, новаторством, вдохновенной игрой актеров", и пожелал коллективу больших творческих удач, успехов и вдохновения.
Премьер выразил уверенность, что нынешний сезон станет особенным, порадует поклонников искусства яркими премьерами, подарит незабываемые впечатления.
Напомним, 7 февраля Театр драмы им. Горького отпраздновал 220-летний юбилей.
Источник: ТАСС
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