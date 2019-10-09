8 октября в Нижнем Новгороде стартовал первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу. Как сообщают организаторы, соревнования продлятся до 12 числа.
Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу стартовал в Нижнем Новгороде
Для участия в турнире в приволжскую столицу прибыли 150 спортсменов из 15 стран. Оценивать их мастерство будут пять международных судей, призовой фонд состязаний составляет $50 000. Чемпионат является квалификационным этапом к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Токио.
По сведениям Федерации скейтбординга России, нашу страну на соревнованиях представят Лилия Суханькова, Катя Шенгелия, Миша Степанов и Александра Тимонина из Москвы, Алексей Красный, Максим Ежов и Ксения Маричева из Московской области, Костя Кабанов, Егор Голубев, Ксения Щеглова и Дима Двойнишников из Санкт-Петербурга, Егор Кальдиков из Новокузнецка и София Позднякова из Краснодарского края. Также в чемпионате принимает участие нижегоргодец Яков Кан.
Состязательная часть чемпионата пройдет 10-12 октября в ФОКе «Мещерский». Кроме нее, турнир включает в себя обширную культурную программу.Так, у входа в ФОК будет организована ярмарка Village, где можно приобрести скейтерскую атрибутику, одежду и уличную еду из фудтраков.
10 октября в 20.00 на территории бывшей фабрики «Маяк» (Нижне-Волжская набережная, 11) откроется «Скейт-музей СССР» Глеба Бенциовского, а также художественная выставка профессионального райдера из Красноярска Маркела Андронова. Обе экспозиции будут открыты для посещения до конца выходных. 11 октября в 20.00 там же состоится показ документального фильма «The Tony Alva Story» о жизни известного скейтбордиста Тони Альвы.
12 октября в пространстве «Маяк» пройдет вечеринка в честь закрытия чемпионата. Среди приглашенных исполнителей объединение музыкантов и битмейкеров из Уфы и Москвы KREEMxKOVSH, представители школы московского хип-хопа 555ТРАКС555 и творческое объединение из Санкт-Петербурга «АННОУ». Сбор гостей в 23.00.
Вход на все события чемпионата свободный.
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