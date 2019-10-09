Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу стартовал в Нижнем Новгороде

Для участия в турнире в приволжскую столицу прибыли 150 спортсменов из 15 стран. Оценивать их мастерство будут пять международных судей, призовой фонд состязаний составляет $50 000. Чемпионат является квалификационным этапом к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Токио.

По сведениям Федерации скейтбординга России, нашу страну на соревнованиях представят Лилия Суханькова, Катя Шенгелия, Миша Степанов и Александра Тимонина из Москвы, Алексей Красный, Максим Ежов и Ксения Маричева из Московской области, Костя Кабанов, Егор Голубев, Ксения Щеглова и Дима Двойнишников из Санкт-Петербурга, Егор Кальдиков из Новокузнецка и София Позднякова из Краснодарского края. Также в чемпионате принимает участие нижегоргодец Яков Кан.

Состязательная часть чемпионата пройдет 10-12 октября в ФОКе «Мещерский». Кроме нее, турнир включает в себя обширную культурную программу.Так, у входа в ФОК будет организована ярмарка Village, где можно приобрести скейтерскую атрибутику, одежду и уличную еду из фудтраков.