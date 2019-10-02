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Баскетбольный сезон в Нижнем Новгороде откроют матчем-вечеринкой в стиле 90-х

В эту субботу, 5 октября, БК «НН» приглашает всех на матч-открытие баскетбольного сезона в Нижнем Новгороде. Прямо во время игры «НН» — «Парма» для зрителей будет организована вечеринка в стиле 90-х, специальным гостем которой станет известная группа «Рок-Острова», а особым сюрпризом – розыгрыш автомобиля!

Активности в фойе:

- Фотозона с коврами и диваном;

- Сега и Денди; 

- Конкурсы с призами от сети фитнес-клубов «Физкульт» – «Победи качка в армрестлинге» и «Победи танцора в танцевальном баттле»;

- Пирожки и бутерброды от колоритной буфетчицы тети Гали;

- А еще в фойе будут разгуливать фарцофщики и предлагать вам эксклюзивные карточки с автографами игроков БК «НН».

Во время шоу-матча:

- Хиты 90-х и танцы от группы поддержки NN-Girls;

- Тематические камеры: «Титаник», «Макарена» и Kiss-Cam;

- Залп футболками по болельщикам из пушки.

5 октября, суббота

16.45

Место: КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29)

Билеты можно купить здесь.

Наталия Болотова,
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