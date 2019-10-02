Баскетбольный сезон в Нижнем Новгороде откроют матчем-вечеринкой в стиле 90-х
В эту субботу, 5 октября, БК «НН» приглашает всех на матч-открытие баскетбольного сезона в Нижнем Новгороде. Прямо во время игры «НН» — «Парма» для зрителей будет организована вечеринка в стиле 90-х, специальным гостем которой станет известная группа «Рок-Острова», а особым сюрпризом – розыгрыш автомобиля!
Активности в фойе:
- Фотозона с коврами и диваном;
- Сега и Денди;
- Конкурсы с призами от сети фитнес-клубов «Физкульт» – «Победи качка в армрестлинге» и «Победи танцора в танцевальном баттле»;
- Пирожки и бутерброды от колоритной буфетчицы тети Гали;
- А еще в фойе будут разгуливать фарцофщики и предлагать вам эксклюзивные карточки с автографами игроков БК «НН».
Во время шоу-матча:
- Хиты 90-х и танцы от группы поддержки NN-Girls;
- Тематические камеры: «Титаник», «Макарена» и Kiss-Cam;
- Залп футболками по болельщикам из пушки.
5 октября, суббота
16.45
Место: КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29)
Билеты можно купить здесь.
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