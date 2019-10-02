Баскетбольный сезон в Нижнем Новгороде откроют матчем-вечеринкой в стиле 90-х

В эту субботу, 5 октября, БК «НН» приглашает всех на матч-открытие баскетбольного сезона в Нижнем Новгороде. Прямо во время игры «НН» — «Парма» для зрителей будет организована вечеринка в стиле 90-х, специальным гостем которой станет известная группа «Рок-Острова», а особым сюрпризом – розыгрыш автомобиля!