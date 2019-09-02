Сестры Аверины стали лучшими на этапе мирового Кубка вызова в Казани

Нижегородка Дина Аверина завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Спортсменка первенствовала в упражнениях с лентой, булавами и мячом. В упражнении с обручем лучшей была Арина Аверина. Соревнования проходили накануне в Казани, сообщает «Чемпионат».

Накануне Дина победила в индивидуальном многоборье, Алина стала второй.

Гимнастки Дина и Арина Аверины родом из Заволжья Нижегородской области. Спортсменки являются многократными чемпионками Европы и мира, за что стали победителями премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». О безумном ритме спортивной карьеры, стереотипах о близняшках и отношении к известности девушки рассказали в интервью «НН.Собака.ru».

Фото: Филипп Макаров