В Нижнем впервые пройдет международный турнир молодежных сборных по баскетболу

Все три участника находятся на финишной прямой подготовки к важнейшим стартам текущего сезона. Национальные команды России и Беларуси в ближайшее время отправятся в португальский город Матозиньюш, где с 12 по 21 июля коллективы U20 будут определять сильнейшего на чемпионате Европы в дивизионе «Б». А для студентов спарринги в Нижнем Новгороде станут последней возможностью проверить себя перед ХХХ Летней Универсиадой. Она стартует буквально через несколько дней после поездки в Нижний – 4 июля в итальянском Неаполе.

Турнир трех сборных пройдет в ФОКе «Мещерский» (Карла Маркса, 21).

Расписание:

27 июня, 19:00: Студенческая сборная России – сборная России U20

28 июня, 19:00: Сборная Беларуси U20 – Студенческая сборная России

29 июня, 19:00: Сборная России U20 – сборная Беларуси U20

Фото: архив пресс-служб