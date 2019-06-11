Нижегородка представит Россию на чемпионате мира по сквошу

Воспитанница нижегородской детской спортивной школы «Горький сквош» впервые будет представлять Россию на чемпионате мира. Состязание пройдет в Малайзии с 30 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба спортивной организации.

По итогам 2019 турнирного года три воспитанника школы «Горький сквош» вошли в десятку европейского рейтинга спортсменов в своем возрасте. Алеся Алешина – 1 место, Трофим Алешин – 2 место, Алексей Маслов – 10 место в рейтинге.

«Нижегородская спортивная Федерация сквоша» была создана в 2011 году. Тогда в историческом центре города на территории стадиона «Динамо» был построен специализированный клуб, в котором на данный момент установлено 5 кортов, отвечающих мировым стандартам. После этого начали набирать первые детские группы и проводить интенсивную подготовку юных спортсменов.

Сквош – игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм. Игра (одиночная - два игрока; или парная – четыре), ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте. Прародителем считается игра в ракетки.

Фото: архив пресс-служб