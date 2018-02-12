Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл в Финале Кубка России 2017-2018, где в борьбе за главный трофей уступил команде «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает "Открытый Нижний".

В результате БК «Нижний Новгород» стал серебряным призёром Кубка России. В борьбе за главный трофей нижегородцы уступили команде «Локомотив-Кубань» со счетом 64:85.

Зоран Лукич, главный тренер команды, так прокомментировал игру: "Я очень рад, что мы приняли участие в этом турнире. Он для меня раскрыл реальные возможности моих игроков – все вышло наружу. Мне и клубу эта информация пригодится в будущем".

В марте нижегородцы сразятся с кипрским «Керавносом» в рамках 1/8 Кубка Европы.