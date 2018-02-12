Глеб Никитин поручил рассмотреть использование здания нижегородского "Маяка" с участием ГЧП и сохранением культурной функции

Временно исполняющий обязанности губернатора области Глеб Никитин поручил министерству культуры региона рассмотреть использование здания бывшей фабрики "Маяк" с участием ГЧП и сохранением культурной функции. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

По информации пресс-службы губернатора и правительства региона, замруководителя ТУ Росимущества в Нижегородской области Алексей Иванов передал Никитину ключи от здания бывшей фабрики "Маяк" ("Банка Рукавишникова") 9 февраля.

Как отмечает Никитин, "вокруг здания долгие годы шли различные споры. Стороны не могли определиться с порядком восстановления. Мы решили взять на себя эту роль. Регион в первую очередь заинтересован в том, чтобы объект обрел новую жизнь. Основным направлением развития здания не может быть чисто коммерческое использование, основной должна быть культурная компонента".

Здание "Банка Рукавишниковых", по словам главы региона, должно стать важным культурным центром как для нижегородцев, так и для туристов.